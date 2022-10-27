Что будет с ценами до конца года

По мнению экономического эксперта Олега Пендзина, до конца года следует ожидать удорожания хлеба, круп, молочной и мясной продукции. Вместе с тем он отмечает, что картофель сейчас дешевле даже, чем был до войны, но где-то начиная с ноября – декабря и он начнет расти в цене.

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Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Все будет дорожать. У нас в сентябре инфляция 24%. Национальный банк и Министерство экономики заявили, что до конца года будет 30%. Продовольственная корзинка будет где-то под 38% роста.

Также эксперт прогнозирует рост стоимости яиц, хотя и в Минагро уверяют, что продукт станет снижаться в цене и стабилизируется. По мнению Пендзина, до конца года следует ожидать роста цены яиц до 10%. Одной из причин удорожания яйца могут стать приготовление украинцев к новогодним праздникам.

Будет ли яйцо дорожать? Думаю, что да. Оно будет дорожать и обязательно увидим подорожание яйца перед Новым Годом, когда будет ажиотажный спрос, когда люди будут готовиться к Новому Году. Война не война, а готовиться к новому году будут все. Поэтому, я думаю, процентов на 7 – 8 еще яйцо подорожает, до 10% до конца года. В реальности десяток будет где-то 55 – 57 гривен, в среднем,

– прогнозирует он.

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Подешевеют ли какие-нибудь продукты

По мнению аналитика УКАБ Максима Гопко, не стоит ожидать снижения цен на какие-либо продукты, хотя и не исключает, что какие-то товары могут остановиться у цен. "Например, сейчас подешевели грибы на 20-30% за последние несколько дней, поскольку сезон", – объясняет он. Также яблоки и фрукты сейчас не дорожают из-за хорошего урожая и в дальнейшем могут держаться в цене.

Максима Гопко Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) В целом подорожает все просто в разном процентном соотношении, учитывая уже упомянутые энергетический фактор, зерновой коридор, ситуацию на фронте и так делее.

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