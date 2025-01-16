Минэкономики ухудшило прогнозы, относительно роста экономики Украины в 2024 году

По итогам прошлого года рост ВВП Украины должен достичь 3,6%. Ранее это значение ожидалось на уровне 4%.

Что происходит с экономикой Украины

Частично ВВП вырос благодаря реализации политики "Сделано в Украине", сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.

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Юлия Свириденко Первый вице-премьер – министр экономики Украины 3,6% – ожидается рост ВВП по итогам 2024 года, плюс 0,6% – к этому росту добавила политика "Сделано в Украине".

Свириденко также отметил, что экспорт за 2024 год вырос на 15,2%. В целом он достиг 41,7 миллиарда долларов.

В 3 раза больше запланированного мы получили от приватизации. После закрытия всех сделок 2024 года поступления от приватизации могут достичь 12 миллиардов гривен. В фокусе на этот год – сохранить экономическое восстановление и укреплять экономическую самодостаточность,

– подчеркнула Свириденко.

Обратите внимание! По словам министра, 67% от всех доходов, которые принес предпринимательский сектор, обеспечили именно критически важные предприятия, имеющие возможность бронировать своих работников.