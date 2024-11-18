Один из крупнейших банков России отключат от системы SWIFT

Газпромбанк – последний государственный банк России подключен к системе SWIFT. Вероятно, именно это финучреждение подпадет под новые санкции США.

Что известно о новых санкциях от США

Белый дом может включить Газпромбанк в черный список. Это будет означать невозможность российского банка проводить любые операции с американскими учреждениями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nikkei.

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Сейчас Газпромбанк является третьим банком в России по размеру активов. Интересно то, кому принадлежит это учреждение:

ориентировочно 30% принадлежит непосредственно Газпрому;

еще почти 40% владеет пенсионный фонд Газпрома.

До настоящего времени Газпромбанк не подпадал под жесткие ограничения США. Сейчас этот банк не может только лишь привлекать капитал на долговом рынке.

Заметьте! Под санкциями сейчас находятся только топ-менеджеры и дочерняя ИТ-компания Газпромбанка.

Евросоюз также не вносил Газпромбанк в черный список. Однако Великобритания, в свою очередь, ввела ограничения против этого российского банка.

Обратите внимание! США должны принять решение относительно конечного списка санкций в конце ноября.