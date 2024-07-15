В каком регионе Украины потребителям придется заплатить пеню из-за долгов за коммуналку

В течение долгого времени к украинцам не применялись никакие штрафные санкции за неуплату коммуналки. Однако, в настоящее время, долги граждан достигли рекордных показателей.

Кому начислят пеню

Киевлянам начнут начислять пеню за несвоевременную уплату коммунальных платежей. По состоянию на теперь, жители столицы задолжали около 7,4 миллиарда гривен.

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Константин Лопатин Директор подразделения "Энергосбыт" КП Киевтеплоэнерго В столице около миллиона лицевых счетов, из которых 160 тысяч длительное время накапливают задолженность и не обращаются по поводу реструктуризации. Почти 4,5 миллиарда долга приходится именно на эти 16%. Около 10% абонентов не осуществили никакой оплаты за потребленные услуги за весь прошлый отопительный сезон 2023 – 2024 годов

За что больше всего задолжали киевляне:

6,2 миллиарда гривен составляют долги за горячее водоснабжение и отопление;

1,2 миллиарда гривен – за водоснабжение и водоотвод холодной воды.

Пеня начала начисляться гражданам уже с июня. То есть она будет отображаться в платежках, которые поступят в этом месяце. Пеня не может быть более 0,01% от суммы долга за каждый день существования задолженности.