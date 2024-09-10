Какую социальную помощь могут получить украинцы

Принято считать, что социальная помощь предоставляется лишь небольшой части населения. Однако, как объяснила министр Оксана Жолнович, на самом деле спектр соцуслуг намного шире.

Какие виды соцпомощи есть

Министр Оксана Жолнович отмечает, что социальная помощь для украинцев может быть предоставлена не только в виде денег. В качестве примера она приводит соцуслуги, что получали украинские беженцы, которые выезжали за границу.

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Оксана Жолнович Министр социальной политики У нас тоже есть закон о социальных услугах. Он был принят в 2020 году.

Примером является уход от социальных работников. Такая опция это, как раз, соцуслуга.

Одинокому человеку, который живет на 20 этаже, при этом он пожилого возраста и выйти за продуктами не может, ему деньги не помогут, есть пенсия. Но этому человеку нужно, чтобы физически кто-то пошел, лекарства принес и занес, а еще больше ему просто нужно с кем-то поговорить,

– замечает чиновница.

Жолнович отмечает, что сейчас при проработке помощи для людей пожилого возраста учитываются эти аспекты. В качестве примера она приводит создание университетов третьего возраста.

Справка: Университете третьего возраста (УТВ) – заведение неформального образования в котором учатся люди старшего возраста.

Чиновница акцентирует и на том, какое количество ресурсов экономит семья, если пенсионер имеет определенные занятия в течение дня. Таким образом пожилой человек находится под наблюдением и социализируется, а трудоспособные родственники могут спокойно работать.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы таких услуг стало больше. Например, в этом году мы уже открыли 200 Центров жизнестойкости,

– рассказывает Жолнович.

Справка: Центры жизнестойкости – специальное пространство, где украинцы могут получить первую психологическую помощь и, при необходимости, направления в нужные службы.