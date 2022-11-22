Зарплата более 100 тысяч: в Госцентре показали перспективные вакансии
Средняя зарплата в Украине составляет около 15 000 гривен, но есть немало вакансий, которые в разы превышают эту цифру. Это как ожидаемо высокооплачиваемые профессии, так и новые, существующие несколько лет.
Государственный центр занятости опубликовал 5 предложений с самой большой заработной платой, которые были размещены на сайте в октябре.
Впервые с начала войны: средняя зарплата в Украине выросла
1. Менеджер по тендерным продажам – 305 тысяч гривен
Для позиции необходимо умение работать с тендерными площадками в интернет-магазине по продаже профессионального инструмента и расходных материалов в городе Киеве. Задачи тендерного менеджера состоят в следующем:
- регулярное исследование специализированных вебсайтов, под которыми подразумеваются электронные торговые площадки с целью поиска соответствующих тендеров и аукционов;
- формирование и подача заявок на участие в конкурсах;
- работа с документацией и ЭЦП: сбор, оформление, загрузка;
- заключение договора и финальное оформление результатов тендера;
- коммуникация с клиентами, консультации, переговоры.
2. Медиабайер – 287 тысяч гривен
Этот человек должен профессионально продвигать и размещать рекламную продукцию на информационных площадях. К примеру, на сайтах, в соцсетях, СМИ или на рекламных щитах. Работодатель – компания в Киеве, которая предлагает своим клиентам полный комплекс услуг интернет-маркетинга. По данным платформы Work.ua, вакансия медиабаера может предусматривать до 300 тысяч гривен вознаграждения.
3. Агент по продаже недвижимости – 240 тысяч гривен
Специалисты ищут в команду профессиональных агентов по продаже недвижимости в Одесской области.
Для этой вакансии необходимо знать состояние, цены, особенности рынка недвижимости, уметь заключать сделки, связанные с недвижимостью и оформлять документы. Также нужно уметь оценивать недвижимость.
4. Зубной техник – 140 тысяч гривен
Вакансию разместила стоматологическая клиника во Львове. Зубной техник является главным помощником врача-стоматолога (ортопеда) и оказывает стоматологическую, ортопедическую помощь, производя различные виды коронок, мостовидных конструкций, протезов и пластинок. Для того чтобы выполнять эту работу, необходимо обладать такими профессионально важными качествами, как пространственное мышление, аккуратность, точность и терпение.
5. Врач-эндоскопист – 125 тысяч гривен
Такую позицию представит центральная районная больница Днепропетровской области. Врач-эндоскопист проводит диагностику и биопсию, то есть прижизненное удаление куска пораженной ткани для микроскопического исследования. Также он производит лечебные манипуляции и контроль проводимого лечения.
Также одной из самых высокооплачиваемых профессий является создание программного обеспечения. По данным платформы Work.ua, работодатели предлагают заработную плату до 450 000 гривен.
Рост зарплат в Украине
- В октябре средняя номинальная зарплата в Украине выросла на 3%, всего за 10 месяцев года рост средней зарплаты составил 5%.
- Сначала после вторжения средняя зарплата начала уменьшаться, однако осенью вернулась к предыдущему уровню и постепенно начала расти
- Есть существенная разница выплат между частным и государственным секторами экономики в пользу последнего. Так, в частном секторе в первые месяцы осени средние зарплаты были еще на 6% ниже прошлогодних, в то время как в государственном секторе рост превышал 20% в годовом измерении.