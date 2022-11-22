Государственный центр занятости опубликовал 5 предложений с самой большой заработной платой, которые были размещены на сайте в октябре.

Впервые с начала войны: средняя зарплата в Украине выросла

1. Менеджер по тендерным продажам – 305 тысяч гривен

Для позиции необходимо умение работать с тендерными площадками в интернет-магазине по продаже профессионального инструмента и расходных материалов в городе Киеве. Задачи тендерного менеджера состоят в следующем:

регулярное исследование специализированных вебсайтов, под которыми подразумеваются электронные торговые площадки с целью поиска соответствующих тендеров и аукционов;

формирование и подача заявок на участие в конкурсах;

работа с документацией и ЭЦП: сбор, оформление, загрузка;

заключение договора и финальное оформление результатов тендера;

коммуникация с клиентами, консультации, переговоры.

2. Медиабайер – 287 тысяч гривен

​Этот человек должен профессионально продвигать и размещать рекламную продукцию на информационных площадях. К примеру, на сайтах, в соцсетях, СМИ или на рекламных щитах. Работодатель – компания в Киеве, которая предлагает своим клиентам полный комплекс услуг интернет-маркетинга. По данным платформы Work.ua, вакансия медиабаера может предусматривать до 300 тысяч гривен вознаграждения.

3. Агент по продаже недвижимости – 240 тысяч гривен

Специалисты ищут в команду профессиональных агентов по продаже недвижимости в Одесской области.



Для этой вакансии необходимо знать состояние, цены, особенности рынка недвижимости, уметь заключать сделки, связанные с недвижимостью и оформлять документы. Также нужно уметь оценивать недвижимость.

4. Зубной техник – 140 тысяч гривен

Вакансию разместила стоматологическая клиника во Львове. Зубной техник является главным помощником врача-стоматолога (ортопеда) и оказывает стоматологическую, ортопедическую помощь, производя различные виды коронок, мостовидных конструкций, протезов и пластинок. Для того чтобы выполнять эту работу, необходимо обладать такими профессионально важными качествами, как пространственное мышление, аккуратность, точность и терпение.

5. Врач-эндоскопист – 125 тысяч гривен

Такую позицию представит центральная районная больница Днепропетровской области. Врач-эндоскопист проводит диагностику и биопсию, то есть прижизненное удаление куска пораженной ткани для микроскопического исследования. Также он производит лечебные манипуляции и контроль проводимого лечения.

Также одной из самых высокооплачиваемых профессий является создание программного обеспечения. По данным платформы Work.ua, работодатели предлагают заработную плату до 450 000 гривен.

Рост зарплат в Украине