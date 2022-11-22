Державний центр зайнятості опублікував 5 пропозицій з найбільшою заробітною платнею, які були розміщені на сайті у жовтні.

Цікаво Вперше з початку війни: середня зарплата в Україні зросла

1. Менеджер з тендерних продажів – 305 тисяч гривень

Для позиції необхідне уміння працювати з тендерними майданчиками в інтернет-магазині з продажу професійного інструменту та витратних матеріалів у місті Києві. Завдання тендерного менеджера полягають в наступному:

регулярне дослідження спеціалізованих вебсайтів, під якими маються на увазі електронні торгові майданчики, з метою пошуку відповідних тендерів і аукціонів;

формування та подача заявок на участь в конкурсах;

робота з документацією та ЕЦП: збір, оформлення, завантаження;

укладення договору і фінальне оформлення результатів тендера;

комунікація з клієнтами, консультації, переговори.

2. Медіабайєр – 287 тисяч гривень

​Ця людина має професійно просувати і розміщувати рекламну продукцію на інформаційних площах. Наприклад, на сайтах, у соцмережах, ЗМІ або на рекламних щитах. Роботодавець – компанія в м. Києві, яка пропонує своїм клієнтам повний комплекс послуг інтернет-маркетингу. За даними платформи Work.ua, вакансія медіабайєра може передбачати до 300 тисяч гривень винагороди.

3. Агент з продажу нерухомості – 240 тисяч гривень

Спеціаліста шукають у команду професійних агентів з продажу нерухомості в Одеській області.



Для цієї вакансії необхідно знати стан, ціни, особливості ринку нерухомості, вміти укладати угоди, що пов’язані з нерухомістю та оформляти документи. Також необхідно вміти оцінювати нерухомість.

4. Зубний технік – 140 тисяч гривень

Цю вакансію розмістила стоматологічна клініка у Львові. Зубний технік є головним помічником лікаря-стоматолога (ортопеда) і надає стоматологічну, ортопедичну допомогу, виготовляючи різні види коронок, мостоподібних конструкцій, протезів та пластинок. Для того, щоб виконувати цю роботу, необхідно володіти такими професійно важливими якостями, як просторове мислення, акуратність, точність та терплячість.

5. Лікар-ендоскопіст – 125 тисяч гривень

Таку позицію пропонує центральна районна лікарня Дніпропетровської області. Лікар-ендоскопіст проводить діагностику та біопсію, тобто, прижиттєве видалення шматка ураженої тканини для мікроскопічного дослідження. Також він здійснює лікувальні маніпуляції та контроль проведеного лікування.

Також однією із найвисокооплачуваніших професій наразі є створення програмного забезпечення. За даними платформи Work.ua, роботодавці пропонують зарплатню до 450 000 гривень.

Зростання зарплат в Україні