Джордан, Роналду, Месси и другие: 10 самых оплачиваемых спортсменов мира

Американское издание Sportico обновило рейтинг самых богатых спортсменов всех времен. При расчете учли их доходы как во время активной карьеры, так и после ее завершения.

Какие спортсмены больше всего зарабатывают

В расчеты включали зарплаты, бонусы, спонсорские контракты, бизнес-инвестиции, роялти и другие источники дохода, передает 24 Канал со ссылкой на издание Sportico.

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Майкл Джордан – 4,15 миллиарда долларов

Легенда NBA и шестикратный чемпион из "Чикаго Буллз" завершил карьеру в 2003 году. Его основные доходы поступили от многолетнего партнерства с Nike, Hanes и Gatorade. В 2024 году общий доход спортсмена превысил 4 миллиарда долларов.

Тайгер Вудс – 2,7 миллиарда долларов

Один из самых известных гольфистов в истории, который не только добился успехов в спорте, но и активно развивает собственный бизнес. Forbes еще в 2022 году признал его вторым в истории спортсменом-миллиардером.

Криштиану Роналду – 2,2 миллиарда долларов

Футболист из Саудовского "Аль-Насра" остается на пике финансового успеха. Только за 2024 год он заработал 260 миллионов долларов. Его доход состоит из зарплаты, бонусов и контрактов с брендами.

Леброн Джеймс – 1,88 миллиарда долларов

Баскетболист NBA зарабатывает не только на площадке, но и благодаря сотрудничеству с брендами PepsiCo и Nike, а также инвестициям в медиа и бизнес.

Лионель Месси – 1,85 миллиарда долларов

Аргентинский футболист зарабатывает благодаря контрактам с adidas, Pepsi и другими брендами. Значительная часть его доходов – коммерческая деятельность.

Арнольд Палмер – 1,82 миллиарда долларов

Легендарный американский гольфист, который стал первым в своей сфере, кто заработал миллион долларов. Он также популяризировал гольф через телешоу и книги.

Джек Никлас – 1,75 миллиарда долларов

Еще один титулованный гольфист с 73 победами на крупных турнирах. Завершил карьеру еще в 1986 году, но продолжал зарабатывать через спортивные проекты и дизайн гольф-полей.

Дэвид Бекхэм – 1,6 миллиарда долларов

Бывший капитан сборной Англии превратил свое имя в мощный бренд и активно работал со спонсорами, что принесло ему миллиардные прибыли.

Роджер Федерер – 1,5 миллиарда долларов

Швейцарский теннисист, 20-кратный победитель турниров "Большого шлема", заработал более 100 миллионов долларов призовыми, а остальные – коммерческой деятельностью.

Флойд Мейвезер – 1,5 миллиарда долларов

Непобежденный боксер выиграл 50 боев, в 27 из которых победил нокаутом. Его гонорары за бои входят в число самых высоких в истории бокса.