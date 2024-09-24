Дания передаст Украине почти 20 миллионов долларов: на что будут потрачены эти средства

Правительство Дании приняло решение передать Украине 130 миллионов датских крон. Согласно нынешнему курсу это ориентировочно 19,5 миллионов долларов.

Что известно про помощь из Дании

Выделенные средства должны быть потрачены на поддержку украинской энергосистемы, сообщил датский министр климата, энергетики и коммунальных услуг Ларс Аагаард. Это один из крупнейших взносов от Дании для Украины.

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Аагаард отмечает, что Россия нарушает правила войны, осуществляя массированные атаки на электрическую и тепловую инфраструктуру Украины. Министр Дании призвал партнеров поддержать украинскую энергосистему.

Ларс Аагаард Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Зима уже на подходе, и многие украинские дома останутся без тепла и электричества. И не только это: обычные работники энергетического сектора, которые без остановки выполняют свою работу, становятся мишенью. Мы должны сделать все возможное, чтобы украинская энергетическая система была максимально сильной.

Датская помощь будет потрачена на: