Как узнать предоставляется ли за товар "Национальный кэшбэк"

Часть украинских производителей являются участниками программы "Национальный кэшбек". Их товары имеют соответствующее обозначение на упаковке.

Как идентифицировать товар за который предоставляется кэшбек от государства

Товары за которые предоставляется этот кэшбек имеют отметку в виде сине-желтого штрихкода и соответствующую надпись на упаковке. Дополнительно проверить действительно ли такая продукция участвует в программе, теперь можно через приложение Дия.

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Добавили сканер штрихкодов прямо в приложение, чтобы легко определить, за какие именно товары будет начислен кэшбек. Теперь не нужно уточнять это у работников магазина, а можно самостоятельно узнать,

– говорится в сообщении Дии.

Как проверить товар в магазине:

откройте приложение Дия;

выберите услугу "Национальный кэшбек" на главном экране;

нажмите сканер;

позвольте приложению использовать камеру;

просканируйте штрихкод товара.

После того как приложение просканирует товар, программа предоставит вывод является ли выбранный вами товар частью программы "Национальный кэшбек".

Напомним! По программе "Национальный кэшбек" украинцы могут "возвращать" 10% от стоимости товаров. Однако общая сумма полученных средств не может быть больше чем 3 тысячи гривен в месяц.