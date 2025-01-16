Ваши транзакции могут проверять: в НБУ назвали причины

Банки имеют право проверять некоторые транзакции, которые осуществляют граждане. В частности, если происходит перевод крупной суммы денег.

Почему происходит проверка транзакций

Банкир Екатерина Рожкова уточнила что банк имеет право требовать подтверждающие документы и объяснения для проверки, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".

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Екатерина Рожкова Первый заместитель главы НБУ Если ты или нигде не работаешь, или там работаешь и у тебя официальная зарплата минимальная, в таких случаях банки действительно останавливают операции и требуют объяснений и подтверждающих документов.

Рожкова говорит, что чаще всего проверки касаются тех граждан, которые стремятся скрыть часть своего дохода. Например, предприниматели создают ФЛП, при этом, используя счет для физлиц.

Так бизнесмен пытается заработать больше, и меньше потратиться, так чтобы иметь большую прибыль, а государство хочет чтобы бизнесмен или бизнес и поделился до того уровня, до которого государство считает, что он должен поделиться. И в этом постоянный поиск справедливости,

– отметила Рожкова.

По словам Рожковой, сейчас в Украине большой дефицит бюджета из-за расходов на оборону. Банкир призывает украинцев платить налоги и поддерживать страну.