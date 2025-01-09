Потери из-за пожара в районе Лос-Анджелеса превысили 50 миллиардов долларов

В районе Лос-Анджелеса был масштабный лесной пожар. Его последствия оценивают в 52 –57 миллиардов долларов.

Какие последствия пожара в районе Лос-Анджелеса

Пока это лишь предварительные оценки, реальная сумма ущерба может быть больше, в частности, если пожар будет распространяться на густонаселенные районы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Чем дольше, тем лучше: какие депозиты приносят наибольшую прибыль сейчас

Джонатан Портер Главный метеоролог AccuWeather Если в ближайшие дни сгорит еще больше зданий, это может стать самым разрушительным лесным пожаром в современной истории Калифорнии по количеству сгоревших зданий и экономическим убыткам.

В JP Morgan считают, что только застрахованные убытки от пожара превысят 10 миллиардов долларов

Мы прогнозируем, что основная часть потерь будет связана со страхованием жилых домов, тогда как коммерческое страхование займет значительно меньшую долю,

– говорится в сообщении JP Morgan.

Обратите внимание! В консалтинговой компании CoreLogic подсчитали, что стоимость реконструкции домов, которые могут быть охвачены огнем в метрополиях Лос-Анджелеса и Риверсайда достигнет 300 миллиардов долларов.