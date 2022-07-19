Какие вакансии наиболее востребованы в Киеве: кого ищут работодатели

В начале июля на одну вакансию в среднем претендовало десять безработных. Больше вакансий в сфере административного обслуживания, рассказали в Киевском городском центре занятости.

В начале июля 2022 года на учете в Киевском городском центре занятости состояло 18,2 тысячи безработных. Напомним, что мы раньше рассказывали, как изменился размер зарплаты украинцев за первое полугодие, больше всего в июне получали дальнобойщики.

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В какой отрасли больше всего вакансий

По видам экономической деятельности больше всего вакансий по состоянию на 1 июля 2022 года насчитывается в: сфере административного обслуживания (17%),

здравоохранения (15%),

в образовании (13%),

на предприятиях перерабатывающей промышленности (12%),

в оптовой и розничной торговле (9%).

В профессиональном разрезе больше всего предложений по трудоустройству существует для слесарей, электромонтеров, электрогазосварщиков, маляров, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту домов,

– отметили в КГЦЗ.

В каких отраслях спрос превалирует над предложением

Наибольшее несоответствие между спросом и предложением на рабочую силу в профессионально-квалификационном разрезе наблюдалось:

служащих и руководителей (на 1 вакансию претендуют 69 человек),

технических служащих (58),

специалистов (11 человек),

работников сферы торговли и услуг (10 человек).

По видам экономической деятельности наибольшая нагрузка на свободное рабочее место наблюдается в сферах поставки электроэнергии, финансовой и страховой деятельности, информации и телекоммуникации, размещения и питания и в строительстве.

Острая нехватка вакансий наблюдается для бухгалтеров, менеджеров различных специализаций, продавцов-консультантов, водителей автотранспортных средств, кладовщиков, администраторов, руководителей разного уровня и продавцов,

– резюмировали в КМЦЗ.

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