Какие вакансии наиболее востребованы в Киеве: кого ищут работодатели
Источник:КГЦЗ
В начале июля на одну вакансию в среднем претендовало десять безработных. Больше вакансий в сфере административного обслуживания, рассказали в Киевском городском центре занятости.
В начале июля 2022 года на учете в Киевском городском центре занятости состояло 18,2 тысячи безработных. Напомним, что мы раньше рассказывали, как изменился размер зарплаты украинцев за первое полугодие, больше всего в июне получали дальнобойщики.
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В какой отрасли больше всего вакансий
По видам экономической деятельности больше всего вакансий по состоянию на 1 июля 2022 года насчитывается в:
- сфере административного обслуживания (17%),
- здравоохранения (15%),
- в образовании (13%),
- на предприятиях перерабатывающей промышленности (12%),
- в оптовой и розничной торговле (9%).
В профессиональном разрезе больше всего предложений по трудоустройству существует для слесарей, электромонтеров, электрогазосварщиков, маляров, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту домов,
– отметили в КГЦЗ.
В каких отраслях спрос превалирует над предложением
Наибольшее несоответствие между спросом и предложением на рабочую силу в профессионально-квалификационном разрезе наблюдалось:
- служащих и руководителей (на 1 вакансию претендуют 69 человек),
- технических служащих (58),
- специалистов (11 человек),
- работников сферы торговли и услуг (10 человек).
По видам экономической деятельности наибольшая нагрузка на свободное рабочее место наблюдается в сферах поставки электроэнергии, финансовой и страховой деятельности, информации и телекоммуникации, размещения и питания и в строительстве.
Острая нехватка вакансий наблюдается для бухгалтеров, менеджеров различных специализаций, продавцов-консультантов, водителей автотранспортных средств, кладовщиков, администраторов, руководителей разного уровня и продавцов,
– резюмировали в КМЦЗ.
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