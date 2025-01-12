От чего зависят выплаты для лиц с инвалидностью III группы

12 января 2025, 13:13
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Автор: Валерия Городинская

Суммы выплат, которые получают лица с III группой инвалидности, зависят еще и от того, работает ли человек. Поэтому те, кто работают получают меньше, а те, кто не работают соответственно больше.

Сколько выплачивают лицам с инвалидностью III группы

Размеры выплат для лиц с инвалидностью III группы могут составлять 60% и 70% от прожиточного минимума, однако зависит какой именно человек получил инвалидность, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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  • То есть если лицо получило инвалидность с детства, то ее выплата составит 60% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
  • В то же время если лицо получило инвалидность до достижения 18 лет, то выплата составляет 70% от прожиточного минимума.

Обратите внимание! Минимальные выплаты для лиц с инвалидностью III группы составляют для лица с III группой, которая не работает, 2 530 гривен, а для лица, которая работает, 2 093 гривны. В то же время пенсия для лиц с инвалидностью III группы равна 50% от пенсии по возрасту.

На какие льготы имеют право лица с инвалидностью

Если лицо работает или трудоустраивается:

  • При трудоустройстве лица с инвалидностью III группы не обязаны проходить испытательный срок.
  • Отпуск для таких лиц без сохранения заработной платы на срок до 30 дней в год.
  • Дополнительный отпуск с сохранением заработной платы – 14 дней в год.
  • Плюс 2 дня дополнительного отпуска к стандартному ежегодному отпуску.

Если лицо получает медицинские услуги:

  • Лицам с инвалидностью III группы предоставляются льготы на получение медицинских изделий, таких как протезы зубов.
  • Они могут также получить средства, необходимые для реабилитации.
  • Если есть соответствующее медицинское заключение, можно получить льготные условия для получения кресла с электроприводом.

Образование для лиц с III группой:

  • Студенты с инвалидностью III группы, которые получили стипендию, продолжают получать ее в полном объеме.
  • Абитуриенты с высокими баллами при поступлении могут быть зачислены вне конкурса.
  • Дети с инвалидностью III группы, которые имеют особые таланты, имеют возможность бесплатно учиться в творческих учебных заведениях.