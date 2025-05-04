Помощь ВПЛ в 2025 году: субсидии на жилье и выплаты

Для украинских внутренне перемещенных лиц действуют немало организаций, которые оказывают помощь. Кроме помощи от государства по аренде жилья, ООН и ЮНИСЕФ предлагают финансовую помощь для семей ВПЛ.

Можно ли получить ВПЛ аренду на жилье

В соответствии с уровнем доходов ВПЛ, аренды жилья в регионе и количества людей, которые входят в состав семьи, переселенцы могут получить субсидии на аренду жилья. В Минсоцполитики заявляют, что зимой был запущен пилотный проект, передает 24 Канал.

Читайте также Выплаты до 3 100 гривен: сколько можно получить ко Дню Независимости в 2025 году

Мы убираем лишние бюрократические процедуры и расширяем круг тех, кто может воспользоваться инструментом субсидии на аренду жилья для ВПЛ. Также вводятся изменения, которые сделают эту помощь еще более доступной для большего количества внутренне перемещенных лиц,

– рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Какие произошли изменения для ВПЛ:

каждые 6 месяцев после назначения субсидии на аренду, если семья и в дальнейшем имеет право на ее получение, помощь будет продолжаться автоматически еще на полгода. В то же время если семья имеет низкие доходы и нуждается в поддержке от государства, она сможет получать помощь и более долгий период;

формулу расчета обязательного платежа и размер субсидии для арендатора изменено: любой семье ВПЛ будет предоставляться субсидия, если расходы на аренду в пределах установленных соцнормативов превышают 20% доходов семьи;

данные о средней потребительской цены аренды квартиры обновлены в соответствии с ценами за текущий год, а это значит, что субсидия станет больше;

ВПО сможет получать субсидию даже тогда, когда снимает только комнату, а не квартиру или дом;

ВПЛ и владельцы жилья могут использовать собственный договор найма;

принять участие в проекте по аренде жилья могут ВПЛ, которые не только арендуют жилье у физических лиц или ФЛП, но и у юридических лиц;

предусмотрены случаи отказа владельца жилья от получения компенсации налогов, по желанию владельца.

Денежная помощь от международных организаций

Всемирный банк

Помощь ВПЛ могут получить и от Всемирного банка, который совместно с Минсоцполитики Украины реализуют проект INSPIRE, бюджет которого составляет 1,2 миллиарда долларов. Проект финансирует 29 видов соцвыплат.

ЮНИСЕФ

ВПЛ также могут получить экстренную помощь в размере 10 800 гривен на одно эвакуированное лицо (по 3 600 гривен на человека ежемесячно в течение 3 месяцев).

Речь идет о проекте Минсоцполитики при поддержке ЮНИСЕФ, который был введен в прошлом году при эвакуации населения из Сумской и Харьковской областей. В этом году такие выплаты продолжаются для тех, кто подал заявку на помощь в 2024 году.

Обратите внимание! Средства могут получить семьи ВПЛ с детьми, которые имеют в составе семьи лицо или ребенка с инвалидностью до 18 лет, являются малообеспеченными с детьми до 18 лет, являются многодетной семьей с детьми до 18 лет, или же мать или отец самостоятельно воспитывают ребенка.

ООН

Всемирно продовольственная программа ООН совместно с Минсоцполитики и ПФУ помогают людям, проживающих на территориях, где ведутся боевые действия, получают пенсию или соцпомощь на уровне менее 3 250 гривен и не получают помощь от различных международных программ, как ВПО.

Такая программа будет действовать до конца мая этого года, а выплачивают пенсионерам, людям с инвалидностью и детям с инвалидностью разницу до суммы в 3 250 гривен.