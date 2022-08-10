Какие выплаты от государства и международных организаций могут получить украинцы во время войны

С начала полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены покинуть родные дома. Украинское правительство и различные международные организации поддерживают население финансово.

24 канал собрал список всех выплат от правительства и программ международных организаций, которыми могут воспользоваться украинцы. Подробнее читайте в материале.

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Государственная помощь для украинцев

Деньги для работников и ФЛП

Наемные работники, а также ФЛП из городов и сел, где продолжаются боевые действия, могут получить от правительства 6 500 гривен. Заявление в рассрочку нужно было оформить через Дию. Сейчас отправиться на эту помощь уже нельзя, однако человека продолжают получать деньги.

Заметим, что из-за большого количества заявлений реестры до сих пор прорабатывают данные. Потому и возникла задержка в выделении денег. Однако если вы заполнили заявление, когда это еще можно было сделать, деньги обязательно поступят.

Ежемесячное пособие на проживание для ВПЛ

Внутриперемещенные лица могут ежемесячно получать от государства 2 тысяч гривен на взрослого и 3 тысяч гривен и ребенка или человека с инвалидностью. Подать заявление на такую помощь могут украинцы, выехавшие из конкретных общин. Полный список этих общин – по ссылке.

Заполнить заявление можно в ЦПАУ или Дие.

Кстати, люди, эвакуировавшиеся из районов, где продолжаются активные боевые действия, могут получить единовременную помощь. Выплату производит Укрзализныця прямо на вокзале. Чтобы получить деньги, нужно обратиться за ними в течение одного дня по прибытии.

Добавим, что такую единовременную помощь могут получить также украинцы, проживающие на деоккупированных территориях.

Компенсация за коммунальные услуги

Правительство помогает и тем гражданам, которые принимаются у себя дома переселенцев. В частности, им компенсируют 450 гривен коммунальных услуг. Чтобы получить деньги, нужно:

подать заявление о готовности привлечь людей в орган местного самоуправления или через сайт Прихисток;

приняв переселенцев, снова подать заявление;

до 5 числа каждого месяца информировать орган местного самоуправления о количестве дней и проживающих переселенцев.

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Деньги за работу для переселенцев

Предприниматели, которые примут на работу лиц со статусом ВПЛ, могут получить 6 500 гривен за каждого наемного работника. Подать заявление на получение денег можно – по ссылке.

Международная помощь для украинцев

Деньги от МК Красного Креста в Украине

Миссия Красного Креста совместно с Минсоцполитики сама определяет, кому оказывать помощь. Для этого берут информацию из Единой информационной базы внутренне перемещенных лиц и платформы "єДопомога". Выплата составляет 2 500 гривен на одного человека.

Помощь от ЮНИСЕФ

Пострадавшие от войны многодетные семьи могут получить по 2 200 гривен на одного члена семьи, но не более чем на 5 человек. Для этого нужно правильно оформить заявление и отправить его на сайт ЮНИСЕФ. Подробнее – здесь.

Многоцелевая денежная помощь от ООН

Этой помощью могут воспользоваться не только переселенцы, но и жители активно принимающих их областей. Речь идет о населении:

Винницкой,

Днепропетровской,

Закарпатской,

Львовской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Черновицкой,

Ивано-Франковской,

Полтавской области.

Размер пособия составляет 2 220 гривен на каждого члена семьи в течение 3 месяцев. То есть в общей сложности выходит 6 660 гривен на одного члена семьи. Чтобы получить деньги, нужно обратиться в БФ "Право на защиту" в вашем регионе.

Всемирная продовольственная программа ООН

Программа предусматривает выплату в размере 2 220 гривен на каждого члена домохозяйства в месяц, но не более трех человек. Подаваться на нее не нужно, деньги выделяют на основании данных из реестра переселенцев.

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Помощь от Международной организации по миграции

Эта программа предусматривает помощь для переселенцев в размере 2 220 гривен в месяц на человека. Ее предоставляют не менее 3 месяцев. Больше информации – читайте здесь.

Деньги от Норвежского совета по делам беженцев

Структура выделяет 2 200 гривен переселенцам, которые не регистрировались и не получали помощь от ООН или других иностранных организаций. Подать заявление на получение денег можно только через WhatsApp с помощью чат-бота.

Для этого добавьте к вашим контактам номер 0 800 609 844, а затем отправьте на номер сообщения с текстом: NRC. Далее – следуйте инструкциям, которые получите.

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