Какую помощь может получить семья военного, если он находится в плену
Источник:Минрегинтеграции
Семья военного, который находится в плену, может получить специальную помощь от государства. Такая выплата предоставляется только при определенных условиях.
Как семья может оформить эту помощь
Чтобы получить финансовую помощь, семья должна обратиться в Комиссию по установлению факта лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, действующей при Минреинтеграции.
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По решению Комиссии семья имеет право на получение ежегодной государственной денежной помощи в размере 100 тысяч гривен за каждый год пребывания такого лица в плену,
– говорится в сообщении Минреинтеграции.
Чтобы оформить помощь, нужно:
- заполнить заявление о намерении получить указанную денежную помощь, его образец вы можете найти здесь;
- добавить копию удостоверения личности заявителя;
- сформировать и добавить справку с реквизитами банковского счета.
Обратите внимание! К общему пакету документов нужно добавить заявление об установлении факта лишения лица личной свободы, в результате вооруженной агрессии против Украины. Образец документа вы можете найти здесь.