Какую помощь может получить семья военного, если он находится в плену

Семья военного, который находится в плену, может получить специальную помощь от государства. Такая выплата предоставляется только при определенных условиях.

Как семья может оформить эту помощь

Чтобы получить финансовую помощь, семья должна обратиться в Комиссию по установлению факта лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, действующей при Минреинтеграции.

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По решению Комиссии семья имеет право на получение ежегодной государственной денежной помощи в размере 100 тысяч гривен за каждый год пребывания такого лица в плену,

– говорится в сообщении Минреинтеграции.

Чтобы оформить помощь, нужно:

заполнить заявление о намерении получить указанную денежную помощь, его образец вы можете найти здесь;

добавить копию удостоверения личности заявителя;

сформировать и добавить справку с реквизитами банковского счета.

Обратите внимание! К общему пакету документов нужно добавить заявление об установлении факта лишения лица личной свободы, в результате вооруженной агрессии против Украины. Образец документа вы можете найти здесь.