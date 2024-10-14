Як родина може оформити цю допомогу

Аби отримати фінансову допомогу, родина має звернутися до Комісії зі встановлення факту позбавлення волі внаслідок збройної агресії проти України, що діє при Мінреінтеграції.

Читайте також Російські брокерські активи: нерезиденти виводять свої активи

За рішенням Комісії родина має право на отримання щорічної державної грошової допомоги у розмірі 100 тисяч гривень за кожен рік перебування такої особи в полоні,

– йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

Щоб оформити допомогу, потрібно:

заповнити заяву про намір отримати вказану грошову допомогу, її зразок ви можете знайти тут;

додати копію посвідчення особи заявника;

сформувати та додати довідку з реквізитами банківського рахунку.

Зверніть увагу! До загального пакета документів потрібно додати заяву про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи, внаслідок збройної агресії проти України. Зразок документа ви можете знайти тут.