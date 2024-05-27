Какие льготы и пенсии получают военные со статусом УБД

Военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях и имеют статус УБД, могут рассчитывать на определенные льготы при выходе на пенсию и на социальные пособия. Особые правила касаются служащих силовых структур, а также других ветеранов с УБД.

Влияние статуса УБД на размер военной пенсии

Участники боевых действий, которые обращаются за пенсией по возрасту или гражданской пенсией, могут воспользоваться льготными условиями выхода на пенсию согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Участники боевых действий имеют право на получение пенсии по достижении 55 лет у мужчин и 50 лет у женщин, при условии наличия страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин.

Даже при минимальной пенсии, которая в 2024 году равна 2 725 гривен, за пять лет пенсионер получит от государства 163 500 гривен (2 725 гривен умноженные на 60 месяцев).

В случае, когда заработная плата была выше средней, пенсия также будет больше, что увеличит общую сумму, полученную за пятилетний период.

Кроме того, гражданские пенсионеры могут воспользоваться возможностью учета территориальными органами Пенсионного фонда стажа, приобретенного во время участия в АТО/ООС, по льготным условиям, где три месяца работы засчитываются как один месяц службы.

Льготы для участников боевых действий

Участники боевых действий имеют доступ к дополнительным социальным гарантиям, включая право на ряд социальных выплат, компенсации за участие в боевых действиях, средства на оздоровление и другую материальную поддержку.

Для военнослужащих, как правило, необходимо подготовить пакет документов через соответствующие уполномоченные органы силовых министерств или ведомств, в частности для Минобороны – через ТЦК и СП. После этого ТЦК передает документацию в Пенсионный фонд, который занимается назначением военных пенсий.

Военнослужащие со статусом участника боевых действий (УБД) пользуются льготными условиями медицинского обслуживания. Они включают:

бесплатное медицинское обслуживание;

санаторно-курортное лечение;

бесплатное обеспечение медикаментами.

Коммунальные услуги: льготы для УБД

участники боевых действий, утратившие трудоспособность, имеют право на дополнительную надбавку к пенсии в размере 25% от прожиточного минимума. В 2024 году, когда прожиточный минимум составляет 2 361 гривен, эта надбавка равна 590,25 гривен.

Лица со статусом УБД также имеют льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это может включать скидки или полное освобождение от оплаты таких услуг. Кроме того, они имеют право на первоочередное получение жилья и возможность воспользоваться льготным кредитованием для приобретения жилья или земельных участков.