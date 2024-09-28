В Украине вырастут зарплаты: какие суммы прогнозируют в Правительстве

Согласно прогнозам правительства, средняя зарплата в Украине в 2025 году вырастет с 21,8 тысяч гривен до 24,3 тысячи гривен. Это означает, что украинцы в среднем будут получать на 10,5% больше за год.

Что будет с зарплатами в следующем году

Инфляция ожидается на уровне около 9,5%, поэтому реальный рост зарплат, с учетом роста цен, составит лишь 1%, сообщает OBOZ.UA.

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Эта информация обнародована в материале OBOZ.UA. Причиной такого незначительного роста, фактически замораживания зарплат, является решение не пересматривать минимальную зарплату в течение следующих трех лет.

Заметьте! Минимальная зарплата в 8 тысяч гривен уже в этом году не позволяет обеспечить даже базовый набор продуктов и услуг. Реальный прожиточный минимум, учитывая обязательные платежи с зарплаты, составляет 8 089 гривен по состоянию на конец лета.

В следующем году эта цифра может вырасти минимум на 1 тысячу гривен с учетом инфляционных процессов.

Достаточны ли зарплаты в Украине

Еще одной существенной проблемой является высокий уровень теневой занятости в Украине, где часть зарплат выплачивается "в конвертах". Повышение минимальной зарплаты также способствует детенизации доходов.

Интересно! Достаточным уровнем минимальной зарплаты считается 60% медианной, к которому стремятся в странах ЕС. Согласно данным Евростата, в восьми странах ЕС минимальная зарплата уже превышает 1 тысячу евро.

В Украине же за последние пять лет минимальная зарплата в лучшем случае приближалась к 50% от средней. Например, в 2021 году этот показатель составлял примерно такую же долю.

Уже в следующем году соотношение между минимальной и средней зарплатой может достичь 32,8%. Это свидетельствует о наличии потенциала для более существенного повышения зарплат в Украине.