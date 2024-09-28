Що буде з зарплатами наступного року

Інфляція очікується на рівні близько 9,5%, тому реальний зріст зарплат, з урахуванням зростання цін, складе лише 1%, повідомляє OBOZ.UA.

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Цю інформацію оприлюднено в матеріалі OBOZ.UA. Причиною такого незначного зростання, фактично замороження зарплат, є рішення не переглядати мінімальну зарплату протягом наступних трьох років.

Зауважте! Мінімальна зарплата в 8 тисяч гривень вже цього року не дозволяє забезпечити навіть базовий набір продуктів та послуг. Реальний прожитковий мінімум, враховуючи обов'язкові платежі з зарплати, становить 8 089 гривень станом на кінець літа.

Наступного року ця цифра може зрости щонайменше на 1 тисячу гривень з урахуванням інфляційних процесів.

Чи достатні зарплати в Україні

Ще однією суттєвою проблемою є високий рівень тіньової зайнятості в Україні, де частина зарплат виплачується "в конвертах". Підвищення мінімальної зарплати також сприяє детінізації доходів.

Цікаво! Достатнім рівнем мінімальної зарплати вважається 60% медіанної, до якого прагнуть у країнах ЄС. Згідно з даними Євростату, у восьми країнах ЄС мінімальна зарплата вже перевищує 1 тисячу євро.

В Україні ж за останні п'ять років мінімальна зарплата у найкращому випадку наближалася до 50% від середньої. Наприклад, у 2021 році цей показник складав приблизно таку ж частку.

Вже наступного року співвідношення між мінімальною та середньою зарплатою може сягнути 32,8%. Це свідчить про наявність потенціалу для більш суттєвого підвищення зарплат в Україні.