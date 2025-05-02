Зарплаты более 100 тысяч гривен: сколько зарабатывают украинские чиновники

Чиновники в центральных органах власти получают значительно больше, чем средний украинец. В то же время темпы роста их зарплат более умеренные.

Какая средняя зарплата чиновников

В марте 2025 года средняя зарплата работников центральных госорганов достигла 54,2 тысячи гривен, что на 15,6% больше, чем в прошлом году, передает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина.

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Для сравнения, по данным Пенсионного фонда, средняя зарплата по стране составляла 19,4 тысячи гривен – она выросла быстрее, на 25,9% за год.

В ряде госструктур зарплаты чиновников превышают даже 100 тысяч гривен в месяц.

Где в госструктурах платят больше всего

По состоянию на март 2025 года в центральных органах власти работали почти 22 тысячи человек, и самые большие зарплаты – в топовых регуляторных учреждениях.

Первую строчку занимает Национальное агентство по предотвращению коррупции – средняя зарплата там составляла 115,9 тысячи гривен в месяц. В ведомстве работает 348 человек.

– средняя зарплата там составляла 115,9 тысячи гривен в месяц. В ведомстве работает 348 человек. На втором месте – НКРЭКУ , где средняя зарплата составляла чуть меньше – в штате 529 работников.

, где средняя зарплата составляла чуть меньше – в штате 529 работников. Далее следует Аппарат Верховной Рады, где 832 сотрудника получали в среднем 81,5 тысячи гривен, и Антимонопольный комитет – 81,2 тысячи гривен при штате 266 человек.

Сколько зарабатывает руководство государственных органов

Средняя зарплата руководителей в центральных госучреждениях в марте 2025 года составила 124,1 тысячи гривен. В то же время в некоторых органах топ-менеджмент получает в разы больше.

Самые высокие зарплаты среди руководства – у: