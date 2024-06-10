Зарплата в Украине выросла почти на четверть: где украинцы зарабатывают больше всего

В Украине зарплаты за год выросли на 22,5%. При этом, традиционно выделяются наиболее и наименее оплачиваемые профессии.

Кто получает самые высокие зарплаты

По данным Госстата, работники в секторе информационных технологий и телекоммуникаций традиционно имеют самые высокие зарплаты. В этой области средняя заработная плата составляет 49 473 гривен, что на 35,6% больше, чем в предыдущем году.

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Сектор финансов и страхового дела отмечается высоким уровнем доходов, где средняя заработная плата составляет 39 116 гривен, что превышает показатель прошлого года на 18,2%. В то же время работники авиационного сектора также получили рост доходов. Их среднемесячная заработная плата составляет 34 699 гривен. Это на 30% больше по сравнению с предыдущим годом.

В первом квартале 2024 года средняя зарплата в Украине увеличилась на 22,5%, достигнув 18 903 гривен.

В непроизводственном секторе экономики самые высокие средние зарплаты имеют работники в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 26,3 тысячи гривен. Несколько ниже зарплаты в области государственного управления, обороны и социального страхования, где средний доход составляет 23 376 гривен.

А кто получает самые низкие зарплаты

При этом, самые низкие заработные платы зафиксированы в секторах культуры, образования и искусства. Работники библиотек, архивов, музеев и других культурных учреждений зарабатывают в среднем 11 063 гривен. Это составляет лишь на 15,1% больше по сравнению с предыдущим годом.

В области творчества, искусства и развлечений средняя зарплата составляет 11 532 гривен (+13,6%), а в образовании – 12 649 гривен (+14,4%).