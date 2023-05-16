Украинцы хранят в банках почти 1 триллион гривен: кому доверили свои деньги

Около трети украинцев хранят свои деньги в Приватбанке – 336,8 миллиарда гривен. На втором месте – с большим отрывом – Ощадбанк, 169,5 миллиарда гривен.

Каким банкам доверяют украинцы

В первых десяти банках рейтинга НБУ украинцы хранят львиную часть своих средств – 823 миллиарда гривен. Однако, ни в одном другом учреждении, кроме Приватбанка и Ощадбанка, не хранится более 100 миллиардов гривен:

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Райффайзенбанк – 57 миллиардов гривен;

Универсалбанк – 52,7 миллиарда гривен;

Сенс Банк – 43,6 миллиарда гривен;

ПУМБ – 40,4 миллиарда гривен;

Укрсиббанк – 34,8 миллиарда гривен;

Укрэксимбанк – 32,5 миллиарда гривен;

Укргазбанк – 30,9 миллиарда гривен;

ОТП Банк – 24,8 миллиарда гривен.

Любопытно! Всего же в 65 банках украинцы хранят 944,6 миллиарда гривен, из которых 583,5 миллиарда составляют средства по требованию.

Ставки по депозитам превысят инфляцию

Со своей стороны, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова допускает, что ставки по депозитам в банках Украины могут сравниться с уровнем инфляции. Более того, они могут даже превысить его.

Если будет все идти по нашему прогнозу… то не исключительно, что в какой-то момент доходность этих депозитов будет равна уровню инфляции или даже превысит,

– говорит заместитель главы Нацбанка.