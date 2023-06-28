Курс в июле будет зависеть от многих факторов: что может повлиять на стоимость доллара
Доллар в июле, по прогнозу эксперта, может колебаться. Есть вероятность, что это будет происходить в сторону укрепления гривни по отношению к доллару. Впрочем, есть факторы, которые могут повлиять так или иначе на курс.
Доллар в июле
Как рассказал 24 Каналу Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, может влиять на курс в июле несколько факторов. Среди них позиция НБУ, помощь Запада и события на фронте.
Читайте также Курс в обменниках почти по 37: на сколько подорожал доллар
Эксперт добавляет, что в июле ситуация с курсом может быть относительно стабильной. Однако он не отрицает, что постепенно на валютном рынке будет реализовываться тренд на дальнейшее укрепление гривны.
Мы предполагаем, что наличный курс будет находиться в новом валютном коридоре. 36,7 – 37,7 гривны за доллар и 40 – 41,5 гривны за евро – нижние границы которого будут максимально приближены к официальному курсу валют.
От чего будет зависеть курс
- Позиция НБУ относительно дальнейшего "уравнения" всех имеющихся курсов в один.
Главным маркером может стать пересмотр учетной ставки НБУ в сторону ее сокращения. Такой шаг регулятора будет сигнализировать об уверенности в экономике и возможной дальнейшей либерализации международного валютного рынка Украины.
- Увеличение привлекательности депозитных вкладов (гривневая и в иностранной валюте).
следовательно в июне в некоторых банках наблюдалось повышение ставок по валютным депозитам по мизерным 0,1% – 0,2% до 1,5% – 2% годовых.
- Объемы и системность макрофинансовая помощь от западных партнеров.
Обычно ежемесячно Украина получает до 4 миллиардов долларов помощи, эти средства идут на то, чтобы сбалансировать государственный бюджет и держать украинскую экономику в стабильном состоянии.
– добавляет Лесной.
- Сохранение баланса между спросом и предложением на наличном рынке;
- Развитие внутриэкономической деятельности и "экспортные" поступления валюты.
- Важным косвенным фактором, который может влиять на рынок, является события на фронте
Таким образом, любые оптимистичные новости будут придавать уверенности и силы гражданам, вместо этого "будут идти" любые панические проявления на рынке.
Сколько стоит доллар на сегодня
- По состоянию на утро 28 июня в банках покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем по 36,75 гривны, а продажа – 37,40 гривны.
- В обменниках – уровни 36,99 гривны и 37,36 гривны в соответствии.
- На черном рынке доллар в среднем на уровне 37,23 гривны и 37,31 гривны.