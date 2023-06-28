Курс в июле будет зависеть от многих факторов: что может повлиять на стоимость доллара

Доллар в июле, по прогнозу эксперта, может колебаться. Есть вероятность, что это будет происходить в сторону укрепления гривни по отношению к доллару. Впрочем, есть факторы, которые могут повлиять так или иначе на курс.

Доллар в июле

Как рассказал 24 Каналу Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, может влиять на курс в июле несколько факторов. Среди них позиция НБУ, помощь Запада и события на фронте.

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Эксперт добавляет, что в июле ситуация с курсом может быть относительно стабильной. Однако он не отрицает, что постепенно на валютном рынке будет реализовываться тренд на дальнейшее укрепление гривны.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы предполагаем, что наличный курс будет находиться в новом валютном коридоре. 36,7 – 37,7 гривны за доллар и 40 – 41,5 гривны за евро – нижние границы которого будут максимально приближены к официальному курсу валют.

От чего будет зависеть курс

Позиция НБУ относительно дальнейшего "уравнения" всех имеющихся курсов в один.

Главным маркером может стать пересмотр учетной ставки НБУ в сторону ее сокращения. Такой шаг регулятора будет сигнализировать об уверенности в экономике и возможной дальнейшей либерализации международного валютного рынка Украины.

Увеличение привлекательности депозитных вкладов (гривневая и в иностранной валюте).

следовательно в июне в некоторых банках наблюдалось повышение ставок по валютным депозитам по мизерным 0,1% – 0,2% до 1,5% – 2% годовых.

Объемы и системность макрофинансовая помощь от западных партнеров.

Обычно ежемесячно Украина получает до 4 миллиардов долларов помощи, эти средства идут на то, чтобы сбалансировать государственный бюджет и держать украинскую экономику в стабильном состоянии.

– добавляет Лесной.

Сохранение баланса между спросом и предложением на наличном рынке;

на наличном рынке; Развитие внутриэкономической деятельности и "экспортные" поступления валюты.

Важным косвенным фактором, который может влиять на рынок, является события на фронте

В то же время, по данным Госстата, в январе – апреле 2023 года экспорт товаров составилза аналогичный период 2022г.

Таким образом, любые оптимистичные новости будут придавать уверенности и силы гражданам, вместо этого "будут идти" любые панические проявления на рынке.

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