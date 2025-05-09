Доллар под наблюдением: что будет сдерживать курс в середине мая

На следующей неделе курсы валют будет оставаться стабильными на рынке. Следовательно, НБУ в дальнейшем будет иметь влияние через валютные интервенции, а колебания курсов если и будет, то минимальным.

Каким будет рынок в середине мая

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, до 20 июня на валютном рынке ожидаются "спокойные настроения" с возможным барражированием курса по границе нижних границ, что будет связано с налоговым периодом.

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Но как всегда главную роль будет играть Нацбанк, ведь режим управляемой гибкости предполагает достижение баланса между спросом и предложением через механизм валютных интервенций, объем которых останется на нормальном уровне – до 600 – 800 миллионов долларов в день.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Итак, в течение следующей недели мы увидим достаточно привычную "картину": минимальные текущие колебания, при этом, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения курсов.

А разрыв между курсами межбанка и наличного рынка останется минимальным – в духе мартовско-апрельского тренда. В целом вполне возможно, что официальный курс будет находиться в коридоре 41,25 – 41,65 гривны за доллар.

Относительно стоимости евро, то здесь, как и раньше, на курсообразование будут влиять главным образом "мировые котировки" пары доллар/евро, которые прогнозировать крайне трудно.

Вместе с тем мы не исключаем, что постепенно спред между курсами этих валют может уменьшиться, что повлияет на текущую стоимость евро. Ожидается, что курс 1 евро составит 1,13 – 1,15 доллара. Однако, по-прежнему, многое будет зависеть от экономических решений, принятых в Вашингтоне и Брюсселе,

– говорит Лесовой.

Что касается других факторов, которые гипотетически могут повлиять на валютные курсы, то следует определить чисто военные: приближение мира или обострение войны, последствия вражеских обстрелов. Однако эти факторы будут действовать в связке с экономическими.

По сколько будет доллар и евро с 12 по 18 мая

Коридоры валютных колебаний: 41,25 – 41,65 гривны за доллар и 45 – 48 гривен за евро (на межбанке) и 41,20 – 41,60 гривны за доллар и 45 – 48 гривен за евро (на наличном рынке).

41,25 – 41,65 гривны за доллар и 45 – 48 гривен за евро (на межбанке) и 41,20 – 41,60 гривны за доллар и 45 – 48 гривен за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк - до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.

межбанк - до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,2 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на доллар, до 0,8 – 1 гривен на евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,3 гривны на евро.

межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,2 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на доллар, до 0,8 – 1 гривен на евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,3 гривны на евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 за евро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.

комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0 гривен.

– 0 гривен. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Ожидается, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет прогнозируемой: Нацбанк будет играть главную роль, эффективно регулируя соотношение спроса и предложения. А текущие курсовые изменения не будут представлять угрозы для общей курсовой стабильности.