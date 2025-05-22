Гривна не сдает позиций: чего ждать от доллара и евро перед летом

Валютный рынок на конец мая будет стабильным. Прогнозируется, что колебания будут минимальными, а разница между курсами на межбанке и на наличном рынке – незаметной.

Валютный рынок в конце мая

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в конце мая валютный рынок будет жить по правилам последних нескольких недель. Поэтому, текущие курсовые изменения официального курса будут оставаться минимальными, несмотря на их разновекторность, а разница между курсом покупки и продажи будет оставаться малой.

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Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Кроме того, разница между курсами на межбанке и наличном рынке будет малозаметной.

В то же время основные валютные изменения будут происходить в привычном для мая коридоре 41,60 – 41,80 гривны за доллар и 45,50 – 47 гривен за евро. А спрос и предложение будут сбалансированными.

Соотношение курсов доллара и евро не претерпит принципиальных изменений: они прежде всего будут зависеть от котировок связки этих валют на мировых рынках, а наиболее вероятная стоимость составит 1 евро за 1,10 – 1,15 доллара,

– добавляет Лесовой.

От чего будут зависеть курсы валют

По словам Лесового, если взглянуть на основные факторы, что будут формировать курсовую конъюнктуру, то они почти полностью будут зависеть от экономики и монетарной стратегии регулятора.

Понимаем, что крепкая гривна - это хороший знак для стабильности на валютном рынке. И несмотря на то, что подходит к концу экономический "безвиз" с ЕС, и прогнозируется, что сначала объем экспорта может снизиться на 1 миллиард доллара, однако уже есть исключения – продлен безвиз для металлургической отрасли, как основной для развития экономики страны,

– говорит он.

А для другого экспорта предусмотрен постепенный переход к глубокому и всеобъемлющему соглашению о свободной торговле, что также не помешает пополнять баланс международных резервов.

К тому же стоит учесть возможные сложности на границе с Польшей, где заново началась эпопея с "зерновой блокадой".

По сколько будет доллар и евро с 26 мая по 1 июня:

Доллар на межбанке ожидают в таком диапазоне – 41,60 – 41,90 гривны, а евро – на уровне 45,50 – 47 гривен за евро. Зато на наличном банке курс доллара несколько иной – 41,60 – 41,80 гривны, а курс евро идентичен межбанковскому.

Кроме того, на следующей неделе стоит ожидать таких характеристик: