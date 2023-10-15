Стоит ли скупать валюту: эксперты объяснили, что будет с долларом

Отмена фиксированного курса Нацбанком не на шутку взволновала население. Все потому, что появилась возможность повысить курс. Впрочем, резкого подорожания точно не стоит ждать.

Каким будет курс доллара

В комментарии 24 Каналу экономист Олег Гетман рассказал, что курс после изменений НБУ не будет безумно дорожать. Ведь регулятор контролирует ситуацию.

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что НБУ сообщил о том, что переходит в режим управляемой гибкости обменного курса. Это стало известно в начале октября 2023 года.

Именно поэтому эксперт объясняет, что паниковать населению не стоит. Кроме того, массового скупать валюту.

Олег Гетман Специалист Экономической экспертной платформы Золотовалютные резервы сейчас находятся на уровне 40 миллиардов долларов. Этого достаточно для того, чтобы сдерживать коридор 37 – 37,5 гривны еще долго.

А вот экономист Олег Пендзин в комментарии 24 Каналу спрогнозировал, что курс может колебаться в пределах 37,5 – 38 гривен.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Изменится в первую очередь безналичный курс, а наличный будет почти без изменений.

Что будет со сбережениями

Эксперт Олег Гетман отметил, что в ситуации, когда доллар может вырасти, лучше подумать о сбережениях:

Если у человека есть гривны и они вложены в военные облигации или ОВГЗ в доходность 18% годовых, то доходы с процентов перекроют все негативы.

Если у человека депозит под 14% годовых в гривнах, то годовые больше, чем возможная девальвация и инфляция.

Хранение под "матрасом" гривны ничего не даст. Лучше на эти деньги купить валюту, военные облигации или положить на депозит.

Если наличных достаточно много, то купите недвижимость и сдавайте ее в аренду, или откройте свой микробизнес.