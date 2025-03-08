Как учитывается стаж, если работника переводят на полставки

Зачисление страхового стажа зависит от уплаты страховых взносов. Это особенно актуально, если работодатель переводит работников на полставки или предприятие временно приостанавливает деятельность.

Как засчитывается стаж

Страховой стаж учитывается только при условии, что работодатель платит минимальный страховой взнос за работника, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Узнать о фактически уплаченных взносах можно в справке ОК-5, которую можно получить через приложение "Дія" или в сервисном центре Пенсионного фонда, независимо от места жительства.

Если предприятие находится в простое, работодатель все равно обязан платить обязательные платежи и часть заработной платы.

Обратите внимание! Если компания примет решение приостановить трудовые отношения, выплаты заработной платы и страховых взносов прекращаются, что может повлиять на начисление пенсионного стажа.

Минимальный страховой взнос в 2025 году

В 2025 году, чтобы засчитать один полный месяц страхового стажа, сумма добровольного взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса.

Минимальный страховой взнос определяется как 22% от минимальной заработной платы.

С 1 марта 2025 года минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, следовательно, минимальный страховой взнос рассчитывается так:

8 000 гривен × 22% = 1 760 гривен;

Это означает, что для зачисления одного месяца стажа по договору добровольного участия необходимо оплатить не менее 1 760 гривен.