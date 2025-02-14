Прогнозы валютного рынка на 2025 год: как НБУ собирается сдерживать курс

В 2025 году ситуация на валютном рынке будет стабильной и прогнозируемой, отметил член Совета НБУ Василий Фурман, передает 24 Канал со ссылкой на NV Бизнес .

Фурман объяснил, что, с одной стороны, Национальный банк не публикует прогнозы по курсу валюты и не ставит перед собой конкретной цели по его уровню. Однако задача НБУ – сохранить стабильность валютного рынка, чтобы избежать резких колебаний курса.

Василий Фурман Член Совета Национального Банка Украины Итак, можно ожидать, что в 2025 году курсовые колебания будут умеренными ... (инфляция должна прогнозируемо начать уменьшаться с середины года и на конец года должна составлять чуть более 8%) и приведение инфляции к цели 5% в последующие годы.

Фурман отметил, что НБУ имеет достаточно инструментов, ресурсов и опыта для поддержания стабильности валютного рынка.

Он также отметил, что объем международных резервов на 1 января 2025 года составил 43,8 миллиарда долларов и прогнозирует, что они будут оставаться значительными не только в 2025 году, но и в последующие годы.