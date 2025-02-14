Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,79 гривны. То есть цена валюты не изменилась против 13 февраля. Официальный курс евро взамен составляет 43,43. То есть цена выросла на 8 копеек.

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По состоянию на 17 февраля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,62 гривны,

евро – 43,59 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 14 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,60 гривны , продажа – по 42,10 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,84 гривны , продажа – по 41,90 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,33 гривны, продажа – 41,93 гривны.

Какая причина того, что доллар растет

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что курсовые показатели не меняются существенно после того, как НБУ принял решение о повышении учетной ставки до 14,5%.

В то же время Лесовой говорит, что ежедневные колебания как в сторону роста, так и в сторону их уменьшения, вполне ожидаемы. Однако такая "изменчивость" не представляет никакой угрозы.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Нацбанк, по-прежнему, будет проводить весьма эффективную политику и держать валютный рынок “под наблюдением”, что фактически нивелирует любые признаки "воспаления": спрос и предложение останутся уравновешенными, а затем ожидается, что курсовые изменения будут несущественными.

Относительно наличного рынка, то он будет находиться под действием тенденций межбанка, то есть и здесь курсовые изменения не будут значимыми. Ожидается, что в ближайшее время разница межбанка и наличного рынка сблизится и они не будут иметь разницы вообще, с потенциалом, что наличный рынок может быть иногда ниже межбанка.

Мы ожидаем, что в течение 17 – 23 февраля не возникнет экономических причин, которые могли бы существенно повлиять на курсовые показатели. В то же время приближение даты начала полномасштабного вторжения страны-агрессора, а также внешнеполитические факторы в вопросе завершения войны могут в некоторой степени беспокоить граждан,

– добавляет банкир.

Однако вряд ли общественное беспокойство повлечет стремительный рост спроса на наличные, и экономические факторы, например приближение сезона посевной, вряд ли позволят курсу существенно вырасти.

Обратите внимание! Прогнозируется, что коридоры валютных колебаний на межбанке составят 41,80 – 42,20 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривен за евро, на наличном рынке – 41,80 – 42,30 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривен за евро.