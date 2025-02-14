У 2025 році ситуація на валютному ринку буде стабільною та прогнозованою, зазначив член Ради НБУ Василь Фурман, передає 24 Канал із посиланням на NV Бізнес .

Фурман пояснив, що, з одного боку, Національний банк не публікує прогнози щодо курсу валюти і не ставить перед собою конкретної мети щодо його рівня. Однак завдання НБУ – зберегти стабільність валютного ринку, щоб уникнути різких коливань курсу.

Василь Фурман Член Ради Національного Банку України Отже, можна очікувати, що у 2025 році курсові коливання будуть помірними… (інфляція має прогнозовано почати зменшуватися з середини року і на кінець року має становити трохи більше 8%) та приведення інфляції до цілі 5% у наступні роки.

Фурман зауважив, що НБУ має достатньо інструментів, ресурсів та досвіду для підтримання стабільності валютного ринку.

Він також зазначив, що обсяг міжнародних резервів на 1 січня 2025 року склав 43,8 мільярда доларів і прогнозує, що вони залишатимуться значними не лише в 2025 році, але й в наступні роки.