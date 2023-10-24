Пенсии в ноябре: каких выплат ждать украинским пенсионерам

Больших изменений в выплате пенсий в ноябре этого года не будет. Каких выплат и надбавок ждать пенсионерам – рассказывает 24 Канал.

Какими будут пенсии в ноябре

Минимальная пенсия остается на уровне 2 093 гривен. Некоторым пенсионерам принадлежат надбавки, поэтому средний показатель существенно выше – 5 311 гривен.

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Прибавки по возрасту начисляются автоматически. Сейчас к пенсии прилагаются следующие суммы:

300 гривен – для пенсионеров в возрасте 70 – 74 года;

456 гривен – для пенсионеров в возрасте 75 – 79 лет;

570 гривен – для пенсионеров в возрасте от 80 лет.

Прибавку в размере 837 гривен могут получить пенсионеры в возрасте от 80 лет, проживающие сами, не способные себя обеспечивать и не имеющие трудоспособных родственников, а также люди, которым необходим особый уход.

Что касается пенсий по инвалидности, то они пока следующие: