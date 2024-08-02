Вы можете потерять свои сбережения: какая гривна была снята с обращения

Периодически НБУ выводит из обращения определенные купюры. Это нужно для сохранения качества банкнот.

Как произойдет вывод

НБУ принял решение о постепенном изъятии купюр выпущенных до 2003 года. Речь идет как о некоторых банкнотах, так и о монетах.

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Монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены,

– говорится в сообщении НБУ.

То есть гражданин может обратиться в НБУ или доверенный банк и осуществить обмен. Сейчас такую процедуру проводят эти финансовые учреждения:

АО "Райффайзен Банк";

АО "Ощадбанк";

"Приватбанк";

АО "ПУМБ".

Какие купюры выводят из обращения

из обращения выходят монеты номиналом: 1, 2, 5, 25 копеек;

номиналом: 1, 2, 5, 25 копеек; купюры: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривен.

Указанные купюры уже не могут быть использованы для расчета.