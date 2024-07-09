Увеличение пенсии в 2024: какое количество пенсионеров в Украине сейчас
9 июля 2024, 19:40Читати новину українською
Источник:ПФУ
Количество пенсионеров сократилось в течение последних лет. При этом, пенсионные выплаты увеличились, даже несмотря на войну.
Сколько пенсионеров сейчас в Украине
По состоянию на теперь, в Украине проживает ориентировочно 10,2 миллиона пенсионеров. Около 80% из них получают свои выплаты через банк.
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Еще ориентировочно 20% пользуются услугами "Укрпочты". В 2024 году изменилось соотношение видов пенсий, которые предоставляются украинцам. Увеличилось количество получателей таких выплат:
- по инвалидности;
- из-за потери кормильца.
Какие пенсии имеют украинцы
Согласно данным ПФУ, на 1 апреля 2024 года, наибольшее количество пенсионеров – 26,84% имеют выплаты менее 3 тысяч гривен. У остальных размер пенсии такой:
- 17,27% пенсионеров имеют пенсию от 3 001 до 4 000 гривен;
- 18,61% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 25,22% – от 5 001 до 10 000 гривен.
- 12,06% – свыше 10 тысяч гривен.