Легко не будет: изменится ли размер пенсий в 2025 году
9 июля 2024, 20:02Читати новину українською
Размер конечной пенсионной выплаты лица зависит от многих факторов. В том числе и от минимальной пенсии.
Как изменится размер пенсий в следующем году
Правительство приняло Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год. В этом документе указано, что установленные в этом году соцстандарты должны действовать до 2028 года.
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К замороженным значениям относятся:
- минимальная зарплата;
- минимальная пенсия;
- прожиточный минимум.
Несмотря на эту заморозку, размер пенсий в следующем году будет меняться. В том числе и благодаря специальным надбавкам.
Кто выйдет на пенсию в 2025 году
Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. От возраста зависит минимальное количество необходимого стажа.
Чтобы уйти на пенсию в 2025 году нужно:
- желающим выйти на пенсию в 60 лет будет достаточно 32 лет стажа;
- в 63 года необходимо иметь не менее 22 лет стажа;
- в 65 лет – 15 лет стажа.