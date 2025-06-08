Что сделать, чтобы получать пенсию быстрее

Украинцы могут получать пенсию разными способами. Сейчас большинству граждан выплаты поступают именно через банк.

Как получают пенсию украинцы

Меньшинство пенсионеров получает пенсию через "Укрпочту", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! Пенсии поступают украинцам с 4 по 25 число ежемесячно.

Дату выплаты никак отрегулировать и выбрать нельзя. Однако пенсионеры могут изменить способ получения средств.

Вы можете подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, но именно дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера,

– утверждает специалист главного управления Екатерина Дибенко.

Заметим, что на карту пенсия приходит значительно быстрее. Соответственно, те, кому поступают деньги через "Укрпочту", могут изменить способ получения средств. И уже, таким образом, ускорить получение выплаты.

Заметьте! Дата осуществления выплаты утверждается согласно специальному графику выплаты пенсии (он устанавливается в отдельном порядке).