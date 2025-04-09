В каких числах украинцам приходит пенсия и бывают ли задержки

По состоянию на сегодня в Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров. Большинство из них получает выплаты через банковские учреждения, тогда как часть – через "Укрпочту".

Когда приходит пенсия

Пенсии поступают ежемесячно в период с 4 по 25 число, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Другими словами, точная дата поступления пенсии может меняться ежемесячно, и повлиять на нее невозможно.

Пенсионер может подать заявление на изменение способа получения пенсии (например, с "Укрпочты" на банк), но выбрать конкретную дату выплаты нельзя – она определяется автоматически и не подлежит индивидуальной корректировке.

Кому в апреле повысят выплаты

С 1 апреля 2025 года Пенсионный фонд Украины проведет индексацию выплат для тех пенсионеров, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать.

Кто получит повышение пенсии:

лица, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжили работать и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа;

лица, которые имеют менее 24 месяцев стажа, но с момента назначения или последнего перерасчета прошло не менее двух лет.

В этом году перерасчет охватит преимущественно тех пенсионеров, чьи выплаты были назначены или обновлены в 2023 году. Важную роль играет страховой стаж, приобретенный по состоянию на 1 марта 2025 года.

Обратите внимание! Эта норма не распространяется на лиц, которые получают пенсию за выслугу лет (в соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении") и еще не достигли 60-летнего возраста.