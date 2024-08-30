В сентябре 100 долларов могут стоить и более 4 200 гривен
30 августа 2024, 16:18Читати новину українською
В первый месяц осени курс что официальный, что наличный может несколько вырасти. Например, цена может достичь чуть больше 42 гривен за доллар. Однако стоит заметить, что такая тенденция по росту является переменной, и впоследствии может измениться.
Курс доллара в сентябре
Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в Украине вероятно могут вырасти курсовые показатели в начале осени.
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Обратите внимание! В сентябре официальный курс может достичь 41,3 – 41,8 гривны за доллар. В таком случае, 100 долларов стоить от 4 130 гривен до 4 180 гривен.
- В то же время допустимый коридор валютных изменений может достигать 41,2 – 42 гривны за доллар на межбанке, а на наличном – 41,2 – 42,2 гривны за доллар.
- Таким образом, 100 долларов в сентябре на межбанке обойдутся в пределах от 4 120 гривен до 4 200 гривен, а на наличном рынке – от 4 120 гривен до 4 220 гривен.
Напомню, что изменения курсов валют станет объективным ответом на рост инфляции (по итогам года она может составить 8,5%). Однако, как это наблюдается с начала года, никакие изменения не будут резкими, разрушительными, с сохранением попеременных трендов с восходящего на нисходящий и наоборот.