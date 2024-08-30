Курс доллара в сентябре
Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в Украине вероятно могут вырасти курсовые показатели в начале осени.
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Обратите внимание! В сентябре официальный курс может достичь 41,3 – 41,8 гривны за доллар. В таком случае, 100 долларов стоить от 4 130 гривен до 4 180 гривен.
- В то же время допустимый коридор валютных изменений может достигать 41,2 – 42 гривны за доллар на межбанке, а на наличном – 41,2 – 42,2 гривны за доллар.
- Таким образом, 100 долларов в сентябре на межбанке обойдутся в пределах от 4 120 гривен до 4 200 гривен, а на наличном рынке – от 4 120 гривен до 4 220 гривен.
Напомню, что изменения курсов валют станет объективным ответом на рост инфляции (по итогам года она может составить 8,5%). Однако, как это наблюдается с начала года, никакие изменения не будут резкими, разрушительными, с сохранением попеременных трендов с восходящего на нисходящий и наоборот.