Курс долара у вересні

Як спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, в Україні ймовірно можуть зрости курсові показники на початку осені.

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Зверніть увагу! У вересні офіційний курс може сягнути 41,3 – 41,8 гривні за долар. У такому випадку, 100 доларів коштувати від 4 130 гривень до 4 180 гривень.

Водночас допустимий коридор валютних змін може сягати 41,2 – 42 гривні за долар на міжбанку, а на готівковому – 41,2 – 42,2 гривні за долар.

Таким чином, 100 доларів у вересні на міжбанку обійдуться в межах від 4 120 гривень до 4 200 гривень, а на готівковому ринку – від 4 120 гривень до 4 220 гривень.