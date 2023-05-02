Цена в дальнейшем будет падать: яйца теперь будут по карману каждому

После Пасхи стоимость яиц падает, так что в мае сможем наблюдать снижение ценника. Такая тенденция, по прогнозам экспертов, будет продолжаться до середины лета.

После Пасхи цена на куриные яйца будет постепенно снижаться. Об этом рассказала 24 Каналу старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Светлана Пашко.

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Почему цена на яйца упадет

Как рассказывает Светлая Пашко, это связано с приходом на рынок продукции частных хозяйств. Именно они производят примерно половину всего объема яиц в Украине.

Светлана Пашко Старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Следует также помнить, что поголовье кур-несушек обновляется каждую весну. Впрочем, в 2022 году произошел технологический перерыв, вызванный тяжелой военной ситуацией в стране. Теперь уже начали нестись те курицы-несучки, поголовье которых было восстановлено на предприятиях осенью прошлого года. Итак, производство яиц будет расти, а цена на яйца будет падать.

Цена яиц в магазине

Только за неделю, которая прошла после Пасхальных праздников, цена уменьшилась от средней – 72,36 гривны – на 8–15%. А уже по состоянию на 1 мая по данным "Минфина" десяток яиц стоит:

"Квочка" – 70,60 гривны.

"Ясенсвит" – 68,78 гривны.

Интересно, что по прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, постепенное снижение цены продлится до середины лета. Но только в том случае, если не ухудшится ситуация на рынке кормов, также влияющая на цену яиц.

Ожидается, что к июню – июлю цена на яйца уменьшится на 20–30%.