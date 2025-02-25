Какой будет пенсия, если зарплата 20 000 гривен

В Украине размер пенсии определяется по единой формуле. Основные составляющие расчета пенсии: трудовой стаж, средняя заработная плата по стране и индивидуальный коэффициент заработка.

Как посчитать пенсию

Какой будет пенсия в 2025 году при заработной плате 20 000 гривен, объясняет 24 Канал.

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Формула расчета пенсии:

П = Зс × Ик × Кс, где:

П – размер пенсии;

– размер пенсии; Зс – средняя заработная плата по стране за три года перед выходом на пенсию;

– средняя заработная плата по стране за три года перед выходом на пенсию; Ик – индивидуальный коэффициент заработной платы (отношение вашей зарплаты к средней по стране);

– индивидуальный коэффициент заработной платы (отношение вашей зарплаты к средней по стране); Кс – коэффициент страхового стажа (1% за каждый год стажа).

Каким будет индивидуальный коэффициент зарплаты

Индивидуальный коэффициент заработной платы (Ик) показывает соотношение вашего дохода к средней заработной плате по стране. Согласно прогнозам, в 2025 году она может вырасти до 18 000–20 000 гривен.

То есть, если ваша зарплата составляет 20 000 гривен, то ваш индивидуальный коэффициент заработка в 2025 году будет в пределах 1–1,1, ведь ваша зарплата равна или даже превышает прогнозируемую среднюю зарплату по стране.

Что нужно знать о стаже

Коэффициент стажа показывает, сколько процентов от средней зарплаты вы получите в качестве пенсии. Каждый год стажа добавляет 1% к расчету:

35 лет стажа: Кс = 0,35

Кс = 0,35 40 лет стажа: Кс = 0,40

Чем больше трудовой стаж, тем выше коэффициент, а следовательно, и размер пенсии.

Какая будет пенсия при зарплате 20 000 гривен

Условно, средняя зарплата по стране в 2025 году будет 20 000 гривен. Зарплата также составляет 20 000 гривен, а лицо имеет 35 лет трудового стажа.

Индивидуальный коэффициент зарплаты показывает, насколько ваша зарплата отличается от средней по стране. Если ваша зарплата равна средней, коэффициент равен 1. Коэффициент трудового стажа зависит от количества отработанных лет. Каждый год добавляет 1% к расчету пенсии. За 35 лет стажа коэффициент равен 0,35. Размер пенсии рассчитывается путем умножения средней зарплаты на ваш индивидуальный коэффициент и коэффициент стажа.

Формула будет выглядеть так:

П = Зс × Ик × Кс = 20 000 × 1 × 0,35 = 20 000 × 1 × 0 35 = 7000 гривен

То есть, при таких условиях пенсия в 2025 году составит примерно 7 000 гривен.