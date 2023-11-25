Декабрьская пенсия: ожидать ли украинцам повышения
В этом году пенсии украинцев проиндексировали в марте, апреле и июле. Следовательно, до конца 2023 года больше изменений относительно пенсий не ожидается. Впрочем, они предусмотрены уже в январе 2024 года.
Повышение не предусмотрено
До конца 2023 года надбавки к пенсиям украинцев не предусмотрены. Следовательно, пенсия у многих пенсионеров будет оставаться без изменений.
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- Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и больше – 570 гривен,
- Пенсионеры в возрасте 75 – 80 лет – 456 гривен,
- Пенсионеры в возрасте 70 – 75 лет – 300 гривен.
В то же время с 1 января 2024 года минимальная пенсионная выплата вырастет. Это предусмотрено бюджетом на следующий год.
Как изменится пенсия
Минимальная пенсия с 2 093 гривен вырастет до 2 361 гривны, а размер максимальной – до 23 610 гривен. Средняя пенсионная выплата достигнет 6 тысяч гривен.
Кроме того, весной пенсионеров будет ждать индексация выплат. В прошлом году минимальный предел увеличения составил 100 гривен, максимальный – 1 500 гривен.Обратите внимание! Индексацию будут рассчитывать согласно прогнозируемой инфляции.
Если официальный показатель инфляции в конце 2023 года будет меньше, чем прогнозировалось, то к повышению соцвыплат будут относиться более умеренно.
Различные категории пенсионеров и их выплаты
Сейчас минимальная выплата для разных категорий пенсионеров составляет:
- Для лиц с инвалидностью в результате войны – 7 534,8 гривны (360% прожиточного минимума).
- Для лиц с инвалидностью наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен.
- Для лиц с инвалидностью – участников ликвидации крушения – 8 053,97 гривны (60% средней заработной платы, что учитывается для расчета пенсии).