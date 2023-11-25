Підвищення не передбачено

До кінця 2023 року надбавок до пенсій українців не передбачено. Відтак пенсія у багатьох пенсіонерів залишатиметься без змін.

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Зверніть увагу! Для пенсіонерів, яким протягом року виповнилося 70, 75 чи 80 років, передбачена вікова надбавка.

Пенсіонери, яким виповнилося 80 років та більше – 570 гривень,

Пенсіонери віком 75−80 років – 456 гривень,

Пенсіонери віком 70−75 років — 300 гривень.

Водночас з 1 січня 2024 року мінімальна пенсійна виплата зросте. Це передбачено у бюджеті на наступний рік.

Як зміниться пенсія

Мінімальна пенсія з 2 093 гривень зросте до 2 361 гривні, а розмір максимальної – до 23 610 гривень. Середня ж пенсійна виплата сягне до 6 тисяч гривень.

Крім цього, навесні пенсіонерів чекатиме індексація виплат. Торік мінімальна межа збільшення становила 100 гривень, максимальна – 1 500 гривень.

Зверніть увагу! Індексацію розраховуватимуть відповідно до прогнозованої інфляції.

Якщо офіційний показник інфляції наприкінці 2023 року становитиме менше, ніж прогнозувалося, то до підвищення соцвиплат ставитимуться поміркованіше.

Різні категорії пенсіонерів та їхні виплати

Зараз мінімальна виплата для різних категорій пенсіонерів становить:

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 7 534,8 гривні (360% ПМ).

Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень.

Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 8 053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії).

Важливо! Щоб отримати пенсію по інвалідності від дня встановлення інвалідності, особі потрібно подати заяву на її призначення до управління Пенсійного фонду не пізніше 3 місяців із дня встановлення інвалідності.