Повышение не предусмотрено

До конца 2023 года надбавки к пенсиям украинцев не предусмотрены. Следовательно, пенсия у многих пенсионеров будет оставаться без изменений.

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Обратите внимание! Для пенсионеров, которым за год исполнилось 70, 75 или 80 лет, предусмотрена возрастная надбавка.

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и больше – 570 гривен,

Пенсионеры в возрасте 75 – 80 лет – 456 гривен,

Пенсионеры в возрасте 70 – 75 лет – 300 гривен.

В то же время с 1 января 2024 года минимальная пенсионная выплата вырастет. Это предусмотрено бюджетом на следующий год.

Как изменится пенсия

Минимальная пенсия с 2 093 гривен вырастет до 2 361 гривны, а размер максимальной – до 23 610 гривен. Средняя пенсионная выплата достигнет 6 тысяч гривен.

Кроме того, весной пенсионеров будет ждать индексация выплат. В прошлом году минимальный предел увеличения составил 100 гривен, максимальный – 1 500 гривен.

Обратите внимание! Индексацию будут рассчитывать согласно прогнозируемой инфляции.

Если официальный показатель инфляции в конце 2023 года будет меньше, чем прогнозировалось, то к повышению соцвыплат будут относиться более умеренно.

Различные категории пенсионеров и их выплаты

Сейчас минимальная выплата для разных категорий пенсионеров составляет:

Для лиц с инвалидностью в результате войны – 7 534,8 гривны (360% прожиточного минимума).

Для лиц с инвалидностью наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен.

Для лиц с инвалидностью – участников ликвидации крушения – 8 053,97 гривны (60% средней заработной платы, что учитывается для расчета пенсии).

Важно! Чтобы получить пенсию по инвалидности со дня установления инвалидности, лицу нужно подать заявление на назначение в управление Пенсионного фонда не позднее 3 месяцев со дня установления инвалидности.