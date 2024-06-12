Есть два сценария: что будет с учетной ставкой в июне

В течение марта и апреля Правление Нацбанка снижало уровень учетной ставки. Впрочем, в июне ситуация может несколько измениться. Прогнозируют, что ставка может остаться на текущем уровне. В то же время есть вероятность, что ее также могут и снизить.

Учетная ставка в июне

Как рассказала для 24 Канала банкир Елена Дмитриева, учетная ставка может остаться в июне без изменений.

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Елена Дмитриева Первый заместитель председателя правления Глобус Банка Наиболее вероятно, что учетная ставка останется на уровне 13,5%.

В конце апреля правление Нацбанка приняло решение снизить учетную ставку , от которой зависят депозиты и инфляция, – с 14,5% до 13,5%.

В то же время согласно второму сценарию, Нацбанк может снизить учетную ставку до 1 процентного пункта – то есть до 12,5%.

И если это произойдет, то главный аргумент – это недавно одобренная Стратегия развития кредитования,

– добавляет Дмитриева.

Что предусматривает Стратегия развития кредитования Она направлена на то, чтобы в стране активно развивалось кредитование стратегических отраслей: энергетики, оборонно-промышленного комплекса, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, а также целевых программ для кредитования малого и среднего бизнеса.

Почему учетная ставка может остаться без изменений

По словам банкира, на это есть несколько причин:

В мае ускорилась инфляция и составила 0,6%. В то же время из-за роста тарифов на электроэнергию и анонсированное июльское увеличение акцизов на топливо, ожидается, что темпы инфляции станут еще более ощутимыми.

Из-за постоянных вражеских атак на объекты энергоинфраструктуры и связанные с этим определенные перебои с энергоснабжением, макропрогноз также претерпел изменения – до конца года рост ВВП может составить 3%. Хотя предыдущий прогноз был на уровне 4,6% роста ВВП.

и связанные с этим определенные перебои с энергоснабжением, макропрогноз также претерпел изменения – до конца года рост ВВП может составить 3%. Хотя предыдущий прогноз был на уровне 4,6% роста ВВП. Девальвация гривны уже почти достигла 7%.

По прогнозу Нацбанка, во втором полугодии инфляция будет в пределах 5 – 6%.

Пока это в пределах средневзвешенного курса валют, а это 40,7 гривны за доллар. Несмотря на то, что девальвация скорее всего затормозится, однако это не означает, что при этом будет крепнуть гривна,

– отметила Елена Дмитриева.

Ситуация в экономике меняется, но ожидается, что она не нарушит основные показатели, заложенные в бюджет на текущий год.