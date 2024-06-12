Есть два сценария: что будет с учетной ставкой в июне
В течение марта и апреля Правление Нацбанка снижало уровень учетной ставки. Впрочем, в июне ситуация может несколько измениться. Прогнозируют, что ставка может остаться на текущем уровне. В то же время есть вероятность, что ее также могут и снизить.
Учетная ставка в июне
Как рассказала для 24 Канала банкир Елена Дмитриева, учетная ставка может остаться в июне без изменений.
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Наиболее вероятно, что учетная ставка останется на уровне 13,5%.
В то же время согласно второму сценарию, Нацбанк может снизить учетную ставку до 1 процентного пункта – то есть до 12,5%.
И если это произойдет, то главный аргумент – это недавно одобренная Стратегия развития кредитования,
– добавляет Дмитриева.
Что предусматривает Стратегия развития кредитованияОна направлена на то, чтобы в стране активно развивалось кредитование стратегических отраслей: энергетики, оборонно-промышленного комплекса, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, а также целевых программ для кредитования малого и среднего бизнеса.
Почему учетная ставка может остаться без изменений
По словам банкира, на это есть несколько причин:
- В мае ускорилась инфляция и составила 0,6%. В то же время из-за роста тарифов на электроэнергию и анонсированное июльское увеличение акцизов на топливо, ожидается, что темпы инфляции станут еще более ощутимыми.
- Из-за постоянных вражеских атак на объекты энергоинфраструктуры и связанные с этим определенные перебои с энергоснабжением, макропрогноз также претерпел изменения – до конца года рост ВВП может составить 3%. Хотя предыдущий прогноз был на уровне 4,6% роста ВВП.
- Девальвация гривны уже почти достигла 7%.
Пока это в пределах средневзвешенного курса валют, а это 40,7 гривны за доллар. Несмотря на то, что девальвация скорее всего затормозится, однако это не означает, что при этом будет крепнуть гривна,
– отметила Елена Дмитриева.