Важные новости для льготников: какие изменения утвердил Кабмин

3 января 2025, 15:45
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Автор: Анастасия Зорик

С 1 января 2025 года вступили в силу изменения, относительно определенных категорий льготников. Речь идет о льготах на оплату ЖКУ.

Какое решение приняло правительство

По решению Кабмина, теперь льготы предоставляются, если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление от 31 декабря 2024 года № 1553.

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То есть, эта величина не должна быть более чем 4 240 гривен. Эти требования будут применены так:

  • с 1 января этого года для лиц, которые обратились за получением льгот в 2025 году;
  • после окончания нынешнего отопительного сезона – для лиц, которые имели льготы до конца 2024 года.

Кого касается решение Кабмина

Эти условия будут касаться определенного круга лиц. Речь идет о:

  • лицах, которые пострадали из-за аварии на ЧАЭС (1 и 2 категории);
  • реабилитированных лиц, которые из-за репрессий получили инвалидность или стали пенсионерами;
  • родителей и членов семьи военных, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы;
  • лиц, которые были уволены с военной службы и получили инвалидность во время службы;
  • ветеранов военной службы Нацполиции, БЭБ, Госспецсвязи и так далее, а также вдов (вдовцов) умерших (погибших) ветеранов;
  • жен (мужей) граждан смерть которых связана с аварией на ЧАЭС;
  • опекунов (на время опекунства) детей, умерших, в частности, из-за Чернобыльской катастрофы.