Важные новости для льготников: какие изменения утвердил Кабмин
3 января 2025, 15:45Читати новину українською
С 1 января 2025 года вступили в силу изменения, относительно определенных категорий льготников. Речь идет о льготах на оплату ЖКУ.
Какое решение приняло правительство
По решению Кабмина, теперь льготы предоставляются, если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление от 31 декабря 2024 года № 1553.
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То есть, эта величина не должна быть более чем 4 240 гривен. Эти требования будут применены так:
- с 1 января этого года для лиц, которые обратились за получением льгот в 2025 году;
- после окончания нынешнего отопительного сезона – для лиц, которые имели льготы до конца 2024 года.
Кого касается решение Кабмина
Эти условия будут касаться определенного круга лиц. Речь идет о:
- лицах, которые пострадали из-за аварии на ЧАЭС (1 и 2 категории);
- реабилитированных лиц, которые из-за репрессий получили инвалидность или стали пенсионерами;
- родителей и членов семьи военных, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы;
- лиц, которые были уволены с военной службы и получили инвалидность во время службы;
- ветеранов военной службы Нацполиции, БЭБ, Госспецсвязи и так далее, а также вдов (вдовцов) умерших (погибших) ветеранов;
- жен (мужей) граждан смерть которых связана с аварией на ЧАЭС;
- опекунов (на время опекунства) детей, умерших, в частности, из-за Чернобыльской катастрофы.