Важные новости для льготников: какие изменения утвердил Кабмин

С 1 января 2025 года вступили в силу изменения, относительно определенных категорий льготников. Речь идет о льготах на оплату ЖКУ.

Какое решение приняло правительство

По решению Кабмина, теперь льготы предоставляются, если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление от 31 декабря 2024 года № 1553.

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То есть, эта величина не должна быть более чем 4 240 гривен. Эти требования будут применены так:

с 1 января этого года для лиц, которые обратились за получением льгот в 2025 году;

после окончания нынешнего отопительного сезона – для лиц, которые имели льготы до конца 2024 года.

Кого касается решение Кабмина

Эти условия будут касаться определенного круга лиц. Речь идет о: