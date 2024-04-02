Цена падает: где доллар обвалился за сутки существеннее всего

За последние сутки доллар потерял стоимость. Существеннее всего в обменниках, ведь стоимость чуть ли не на 30 копеек упала. Кроме того, незначительное удешевление наблюдается в банках. В то же время на черном рынке курс прибавил в цене.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 2 апреля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 38,90 гривны (-5 копеек против 1 апреля), а продажа – 39,45 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,10 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 42,90 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,38 гривны (+8 копеек), а продажа – 39,50 гривны (+10 копеек).

(+8 копеек), а продажа – (+10 копеек). Евро покупают за 42,73 гривны (-2 копейки), а продают за 42,92 гривны (+2 копейки).

Курс в обменниках

Сегодня обменники покупают доллар в среднем за 38,70 гривны (-27 копеек), а продают – 39,51 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-27 копеек), а продают – (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,20 гривны (-32 копейки), а продажа – 43,03 гривны (+4 копейки).

Что будет с курсом в апреле

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, объем макрофина от партнеров "высвободил" Нацбанк. Теперь регулятор имеет возможность к более вариативному курсовому поведению на межбанке.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка А вот на наличном рынке наблюдается затишье. Поэтому рост курсов на межбанке не вызвал резкого увеличения спроса.

По прогнозам Лесового, в конце марта – в начале апреля, и вообще в течение апреля, коридоры валют могут быть: на межбанке – 39 – 40 гривен за доллар и 42 – 43,5 гривны за евро, на наличном рынке – 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,43 5 гривны за евро.